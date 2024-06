NBA : Un ancien joueur pour coacher les Lakers ? Ça avance !

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Los Angeles Lakers, qui ont licencié leur entraîneur en chef suite à leur élimination des playoffs face aux Denver Nuggets, semblent avoir trouvé leur nouvel entraîneur. L’ancien joueur JJ Redick, qui n’a aucune expérience de coach en NBA, serait le favori pour le poste selon Shams Charania de The Athletic.

Après avoir lancé un podcast avec lui cette saison, JJ Redick pourrait devenir le coach de LeBron James aux Los Angeles Lakers. Un mois après le licenciement de Darvin Ham, l’ancien joueur s’impose comme le favori pour le poste d’entraîneur de la franchise californienne, selon The Athletic .

JJ Rredick, « le candidat qui coche toutes les cases »

Alors que LeBron Jame est agent libre cet été et n’est plus très loin de la retraite, les Lakers recherchent un entraîneur capable de diriger le projet à court et à long terme. Ils cherchent un coach capable de canaliser les joueurs et de garder leur respect, quitte à manquer d’expérience tactique. Selon Charania, l’équipe considère JJ Redick comme « le candidat qui coche toutes ces cases » . Les dirigeants seraient tombés sous son charme et croiraient vraiment en son potentiel d’entraîneur.

Depuis sa retraite en 2021, l’ancien tireur d’élite est devenu analyste et commentateur dans les médias. Il va notamment commenter les Finales NBA, qui commencent jeudi à Boston. Cela signifie qu’en cas de signature, celle-ci aura lieu après cette série. C’est dans ce rôle que Redick s’est rapproché de LeBron James, avec qui il a lancé le podcast « Mind the Game » cette année.

Une rude concurrence pour un poste très convoité

La décision de Los Angeles n’est pas définitive. Ils ont encore plusieurs étapes dans leur processus de recrutement et d’autres candidats à considérer tels que Sam Cassell (Boston Celtics), Chris Quinn (Miami Heat) et Micah Nori (Minnesota Timberwolves). Ils se sont cependant concentrés sur Redick et James Borrego, le deuxième favori, ces dernières semaines. Redick a été le premier candidat à rencontrer les Lakers en personne.