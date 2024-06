NBA : Nicolas Batum rejouera-t-il pour les 76ers ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Nicolas Batum, transféré aux Philadelphia 76ers au début de la saison, s’est révélé particulièrement précieux pour sa nouvelle équipe. Malgré les rumeurs indiquant qu’il prendrait sa retraite après les Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été, les Sixers auraient fait de lui une priorité pour l’intersaison et espèrent le conserver.

Nicolas Batum (35 ans) jouera-t-il de nouveau en NBA ? Il en aura, en tout cas, très certainement l’opportunité. Selon Keith Pompey du Philadelphia Inquirer , les Philadelphia 76ers considèrent sa re-signature comme l’une des priorités de l’été.

Nicolas Batum et les Sixers, une association qui fonctionne

Nicolas Batum, arrivé dans le cadre du transfert de James Harden aux Los Angeles Clippers le 1er novembre, était initialement perçu comme un détail dans la transaction. Il a finalement prouvé qu’il pouvait apporter beaucoup aux Sixers par sa défense et sa polyvalence offensive, en particulier en postseason, où il a sauvé l’équipe de l’élimination. L’appréciation est réciproque : dans une interview avec Le 10 Sport en avril, l’ailier français disait se sentir à l’aise dans sa nouvelle franchise.

Batum : «Wembanyama ? Je ne pensais pas qu’il ferait ça dès sa première année…» pic.twitter.com/1dxP0Ahe50 — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

« Tu reviens aux Sixers » , lui a lancé Joel Embiid, le leader de l’équipe avec qui il entretient une très bonne relation, interrompant sa conférence de presse après l’élimination de Philadelphie face aux Knicks. Désormais, Philadelphie le voit comme son agent libre le plus important et pense pouvoir trouver un accord avec lui pendant l’intersaison.

Un été chargé à Philadelphie

En 2023-2024, Nicolas Batum percevait un salaire de 11,7 millions de dollars. S’il décide de rester en NBA, les Sixers — qui possèdent ses « bird rights » — sont les mieux positionnés pour lui offrir un contrat attractif. Cependant, les dirigeants devront faire des choix si, comme l’indique le Philadelphia Inquirer , ils souhaitent également conserver Kelly Oubre Jr et Kyle Lowry.