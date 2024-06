NBA : Nolan Traoré, la sensation française de la draft 2025

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Au cours des dernières années, la France a envoyé de nombreux talents en NBA, avec Victor Wembanyama comme figure de proue et plusieurs joueurs prévus en tête de la prochaine draft. Pour 2025, c’est Nolan Traoré qui se démarque. Courtisé par les programmes les plus prestigieux du monde, le meneur a choisi de rester en France pour ce qui semble être sa dernière année avant son arrivée dans le Championnat nord-américain.

Dans le sillage de Victor Wembanyama, la France s’impose progressivement en NBA, envoyant de plus en plus de jeunes talents, qui sont sélectionnés de plus en plus haut à la draft. Succédant à Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr cette année, Nolan Traoré est déjà annoncé dans les hauteurs de la draft 2025, considérée comme un excellent cru.

Nolan Traoré, futur top 5 de la draft NBA ?

En février, Traoré figurait déjà dans le top 15 de la draft 2025 dans les premières projections d’ ESPN , média de référence américain. Récemment, le spécialiste Jonathan Givony a révélé que le Français se ferait une place dans le top 5 des prochaines projections, grâce à ses performances époustouflantes ces derniers mois. Le Français s’est aujourd’hui imposé comme l’une des têtes d’affiche d’une cuvée de draft annoncée comme exceptionnelle.

La saison de la révélation

Le meneur a été l’une des clés du succès de Saint-Quentin cette saison, aidant son club à atteindre les playoffs lors de sa première saison en Betclic Élite. Il a notamment marqué 25 points et réalisé 7 passes décisives lors de son dernier match, contre l’ASVEL. Mais Nolan Traoré s’est surtout distingué lors des nombreux évènements auxquels il a participé cette année, comme le camp Basketball Without Borders de la NBA en janvier, le Nike Hoop Summit en avril, et le tournoi Next Generation à Berlin. Des évènements réservés aux talents les plus prometteurs du monde.

NBA : «Complètement différent», il se lâche sur Wembanyama et LeBron James https://t.co/BOma6z3Lyv pic.twitter.com/nkbejsVvrv — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

Le Français, formé à l’INSEP, a marqué 18 points et réalisé 4 passes décisives au Hoop Summit , contre d’autres joueurs annoncés dans le top 5 de la draft 2025 — dont Cooper Flagg, annoncé comme le futur premier choix. Il a également inscrit 45 points lors des finales du tournoi Next Generation , décrochant une victoire contre Barcelone en prolongation. Ces performances étonnantes lui ont valu une invitation au camp d’entraînement de l’équipe de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, une nouvelle opportunité de se distinguer.

Très courtisé, il reste à Saint-Quentin

Après une telle ascension, Nolan Traoré a été sollicité par les programmes de basket les plus prestigieux, espérant le recruter pour sa dernière année avant la NBA. Il a attiré l’attention des plus grandes universités américaines, dont Duke, Arkansas, Gonzaga et Alabama. Plusieurs équipes d’EuroLeague et d’EuroCup, aussi bien en France qu’à l’étranger, ainsi que des équipes du championnat australien, se sont également intéressées à lui. Le natif de Créteil, dans le Val-de-Marne, a cependant choisi de rester à Saint-Quentin pour cette année décisive en signant un contrat de deux ans.