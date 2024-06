Les stars de la NBA aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Luka Doncic pour la Slovénie, Giannis Antetokounmpo pour la Grèce, Victor Wembanyama pour la France, et une équipe américaine surchargée… Le tournoi de basket des Jeux Olympiques de Paris 2024 (27 juillet — 11 août) promet d’accueillir de nombreuses stars. Voici un aperçu des joueurs NBA qui participeront à l’événement ou qui tenteront de s’y qualifier.

Avec l’émergence des joueurs internationaux en NBA, les compétitions internationales s’annoncent de plus en plus disputées. Déjà pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été, plusieurs stars de la ligue ont déjà confirmé leur participation pour de nombreux pays.

Doncic, Antetokounmpo, Gilgeous-Alexander… les internationaux confirmés

De nombreuses stars internationales prévoient de représenter leur pays cet été. Parmi elles, Shai Gilgeous-Alexander et Jamal Murray ont notamment annoncé sa présence pour le Canada — dont l’effectif sera majoritairement composé de joueurs NBA, comme Luguentz Dort, Andrew Nembhard, Kelly Olynyk et Dillon Brooks. Les Allemands, champions du monde en titre, pourront pour leur part compter sur Franz Wagner et son frère Moritz, ainsi que sur Dennis Schröder, MVP du dernier Mondial.

Plusieurs stars sont également annoncées dès les Tournois de Qualification Olympique (TQO) en juillet. Luka Doncic, qui s’apprête à disputer les Finales NBA, a affirmé son intention de disputer le tournoi d’Athènes avec l’équipe slovène il y a plusieurs mois. Giannis Antetokounmpo (Grèce), Pascal Siakam (Cameroun), Domantas Sabonis (Lituanie), Nikola Vucevic (Monténégro) et Deandre Ayton (Bahamas) essaieront également d’envoyer leur équipe aux Jeux. Tous ne pourront pas participer à la compétition.

Un doute pour Nikola Jokic, pas de Lauri Markkanen

Bien que la Serbie ait une équipe convaincante sur le papier, Nikola Jokic n’a pas encore donné de réponse définitive quant à sa participation aux Jeux Olympiques. « Je dois y réfléchir » , a-t-il esquivé le 19 mai, après l’élimination des Denver Nuggets. Karl-Anthony Towns, qui a disputé la Coupe du Monde en 2023 avec la République dominicaine, pourrait figurer parmi les stars présentes aux TQO. Sa participation reste cependant à confirmer. Quant à la Finlande, dont la qualification n’est pas garantie, elle devra faire sans son unique joueur NBA : Lauri Markkanen. La star du Utah Jazz, blessée à l’épaule, ne prendra pas part aux festivités.

La France avec Victor Wembanyama et Rudy Gobert

L’équipe de France sera l’une des mieux armées pour ces Jeux à domicile. Victor Wembanyama et Rudy Gobert, respectivement Rookie de l’année et Défenseur de l’année en NBA, pourraient constituer la meilleure défense intérieure du tournoi. Les Bleus devraient également compter d’autres joueurs NBA dans leurs rangs, tels que Nicolas Batum et Evan Fournier, et ont invité plusieurs jeunes provenant du Championnat américain à leur camp d’entraînement.

Nombre de stars record pour les États-Unis

Comme pour chaque compétition majeure, on peut s’attendre à voir de nombreuses stars dans la sélection américaine. Après leur échec au Mondial, Team USA prévoit d’envoyer l’artillerie lourde Paris et a présenté une pré-liste de 24 joueurs qui rassemble l’élite de la NBA. Parmi eux, 11 auraient déjà leur place garantie et ont tous été All-Star au moins une fois dans leur carrière : Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum, Joel Embiid, Devin Booker, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday, Bam Adebayo et Anthony Davis.