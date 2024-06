Finales NBA : Détesté par les fans de Boston, Kyrie Irving veut faire table rase du passé

Florian Barré

Dès jeudi, Kyrie Irving retrouvera les Boston Celtics lors des Finales NBA qu’il dispute avec les Dallas Mavericks. Avant le début de l’affrontement, « Uncle Drew » est revenu sur les antécédents qu’il a pu avoir avec son ancienne franchise et a confié qu’il regrettait certaines de ses actions. Suffisant pour effacer l’animosité qu’entretiennent toujours les fans des C’s ?

Joueur des Boston Celtics entre 2017 et 2019, l’aventure de Kyrie Irving avait bien commencé dans l’État du Massachusetts avant de tourner au désastre. Avec une moyenne de 24.4 points et 5.1 passes décisives en 60 matchs lors de sa première saison avec les C’s, Uncle Drew était perçu à l’époque comme le sauveur d’une franchise qui n’arrivait plus à dépasser les finales de conférence depuis sept années. Alors qu’il entamait la dernière saison de son contrat en 2018, Irving a alors déclaré son allégeance informelle aux siens, malgré les craintes naissantes d’un départ en agence libre. « Si vous me récupérez, je prévois de signer à nouveau ici l'été prochain » avait-il déclaré à l’époque. Mais finalement, celui-ci n’a pas tenu parole.

Un an et deux mois plus tard, Irving a signé avec les Brooklyn Nets, et dire que sa relation avec les fans des Celtics s'est détériorée serait un euphémisme. Pour preuve, en 2021, lorsque les Nets ont évincé les C’s au premier tour des séries éliminatoires, un fan a été arrêté pour avoir jeté une bouteille d'eau sur Irving après le match 4. La raison : quelques heures auparavant, Uncle Drew essuyait sa chaussure avec véhémence sur le blason de son ancienne franchise. Donc, oui, il y avait des tensions entre Irving et Boston, et il y en a probablement encore. Mais ce dernier a changé.

Kyrie Irving fait son mea culpa

« Je pense que je suis meilleur maintenant pour consolider les émotions ou pour être conscient de ce que ça va être », a déclaré Irving lundi à propos de son retour à Boston pour les Finales NBA. « Nous appelons cela de l'animosité, nous appelons cela de la haine, nous disons que : 'Ça va être l'enfer à Boston.' Je veux dire, il y a des évènements réels qui se produisent dans le monde qui sont plus grands que le basket-ball. Mais je dirai que la dernière fois à Boston, je ne pense pas que ce fut la meilleure – pas cette saison régulière, mais quand nous avons joué en séries éliminatoires (avec Brooklyn) et que tout le monde m'a vu faire des bêtises et perdre en quelque sorte mon sang-froid. Ce n'était pas un bon reflet de qui je suis et de la façon dont j'aime concourir à un niveau élevé. Ce n'était pas une grande réaction de ma part, peu importe ce que les gens vous crient dessus. »

Une responsabilité partagée ?