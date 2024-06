NBA : Le prix astronomique de cette carte de Michael Jordan

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Une carte signée par Michael Jordan, légende de la NBA, a été vendue pour 2,9 millions de dollars samedi, selon ESPN. Datant de 2003 et unique au monde, c’est la carte de Jordan la plus onéreuse jamais vendue. Cependant, ce montant astronomique reste loin du record pour une carte de sport.

Un exemplaire unique d’une carte signée de Michael Jordan, datant de la saison 2003, a été vendu pour 2,9 millions de dollars samedi. Selon ESPN , c’est un record pour une carte de la légende des Chicago Bulls.

Une carte unique pour une vente record

Les cartes Logoman , comportant le maillot de la NBA porté lors d’un match et la signature d’un joueur, sont généralement en édition limitée à un seul exemplaire. Selon la description du lot, il s’agit de la première carte comportant un maillot de Michael Jordan avec les Chicago Bulls, certifiée par la Professional Sports Authenticator . Les vendeurs, Goldin, ont décrit cette carte comme étant « longtemps perdue ». C’était la première fois qu’elle était disponible pour une vente aux enchères publique, créant le contexte idéal pour une vente record.

« La carte qui a le plus de valeur et la plus recherchée »

« Les mots ne peuvent tout simplement pas exprimer la signification historique et l’importance de cette carte » , a déclaré Ken Goldin, le président et le fondateur de Goldin, entreprise spécialisée dans la vente d’articles de sport rares. « C’est sans aucun doute la meilleure carte de Michael Jordan, celle qui a le plus de valeur et la plus recherchée, qui ait jamais été produite. »

NBA : Nicolas Batum rejouera-t-il pour les 76ers ? https://t.co/g4wqljDpBQ pic.twitter.com/YrsDSvqPmy — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Samedi, Goldin a également vendu un maillot porté par Kobe Bryant en 2013. Ce maillot provient de son 80e match de la saison 2012-2013, avec les Los Angeles Lakers contre les Golden State Warriors, où il a marqué 34 points et s’est déchiré le tendon d’Achille. Le maillot a été vendu pour 1,2 million de dollars.

Un record à 12,6 millions de dollars

Les 2,9 millions de dollars dépensés pour cette carte restent bien en deçà du record pour une carte de sport, qui a été établi à 12,6 millions de dollars en août 2022 pour une carte du joueur de baseball Mickey Mantle de 1952. Le record pour un objet lié à Michael Jordan est également beaucoup plus élevé. Il s’agit d’un maillot porté par le joueur des Bulls lors du premier match des finales de la NBA de 1998, sa « Last Dance », qui a été vendu pour 10,1 millions de dollars en septembre 2022.