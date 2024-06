Real Madrid : Transfert de Mbappé, c'est validé au FC Nantes

Thibault Morlain

Après 7 saisons passées au PSG, Kylian Mbappé a pris la décision de partir pour relever un nouveau défi. C'est désormais au Real Madrid que le joueur de 25 ans va jouer. Un transfert qui suscite forcément énormément de réactions. Du côté du FC Nantes, c'est Pedro Chirivella qui a livré son avis, validant de son côté le départ de Mbappé.

Le feuilleton Kylian Mbappé en aura mis du temps à se décanter, mais aujourd'hui, tout est réglé. Après avoir annoncé son départ du PSG, le joueur de 25 ans a vu le Real Madrid officialiser son arrivée jusqu'en 2029. Le début d'un nouveau chapitre pour Mbappé, qui va visiblement pris la bonne décision pour sa carrière.



« Je pense que c'était le moment pour lui de partir »

Pour AS , Pedro Chirivella a commencé le départ de Kylian Mbappé du PSG pour le Real Madrid. Aux yeux du joueur du FC Nantes, c'était le bon moment pour s'en aller : « Mbappé ? Avec un joueur comme ça, peu importe où il va, l'équipe sera gagnant. Je pense que c'était le moment pour lui de partir. Il avait montré une domination incroyable à Paris et le Real Madrid, c'est autre chose. C'est l'un des plus grands clubs du monde historiquement. A voir comment va gérer Ancelotti avec autant de stars ».

