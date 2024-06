Mercato : Le PSG va boucler un transfert «choquant »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La première recrue estivale du PSG pourrait être Matvey Safonov. Le portier du Krasnodar aurait fait le déplacement jusqu'à Paris, il y a quelques jours, pour finaliser son transfert, qui pourrait atteindre les 20M€. Une opération assez inattendue, même en Russie. Certains anciens n'imaginaient pas le PSG dépenser autant pour le gardien de 25 ans.

Gianluigi Donnarumma pourrait avoir de la concurrence la saison prochaine. Pour palier le départ de Keylor Navas, le PSG aurait jeté son dévolu sur Matvey Safonov. Le public français va apprendre à se familiariser avec le portier de Krasnodar, âgé de 25 ans.

Une opération estimée à 20M€

Selon L'Equipe , Safonov devrait rejoindre le PSG pour une somme comprise entre 15 et 20M€. Un transfert qui a surpris Diniyar Bilyaletdinov, ancien milieu de terrain du Lokomotiv et du Spartak Moscou.

Le transfert de Safonov surprend en Russie