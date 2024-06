Mercato - PSG : C'est déjà mort pour ce transfert surprise en Ligue 1 !

La rédaction

Il devrait y avoir du changement dans tous les secteurs du terrain au PSG cet été. Si c’est sur un renfort offensif que les dirigeants franciliens investiront la plus grande partie de leur portefeuille, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos comptent bien offrir à Luis Enrique une équipe extrêmement complète. Alors que Matvey Safonov devrait débarquer au Parc des Princes dans les prochaines semaines, les Champions de France ne semblent pas rassasiés en gardien de but. Courtisants de Lucas Chevalier, les Parisiens devraient malgré tout devoir se raviser.

Le PSG post-Mbappé commence à se dessiner petit à petit. Sur le front de l’attaque, le remplaçant du Bondynois devrait venir de Serie A, puisque Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen et Lautaro Martínez seraient courtisées par les Parisiens. Recrue surprise, qui n’a malgré tout pas encore vu son arrivée être officialisée, Matveï Safonov devrait être en concurrence directe avec Gianluigi Donnarumma pour garder les cages franciliennes. Malgré la présence du jeune Arnau Tenas dans l’effectif, les Champions de France auraient des vues sur Lucas Chevalier. Mais le LOSC risque de ne pas être prêt à négocier.

Lille veut conserver Lucas Chevalier

Installé dans les buts du LOSC depuis deux saisons, Lucas Chevalier donne pleinement satisfaction à son club. À tel point que les Lillois ont refusé de céder leur gardien à Thierry Henry pour qu’il dispute les Jeux Olympiques cet été. Les Dogues joueront en août les barrages de qualification à la Ligue des Champions et veulent pouvoir compter sur leur portier. Les pensionnaires de Pierre Mauroy comptant sur leur joueur de 22 ans, et le natif de Calais souhaitant évoluer dans la peau d’un titulaire, un départ vers le PSG semble donc peu probable. Autant de raisons qui poussent l’ÉQUIPE à affirmer que Lucas Chevalier ne quittera pas le nord de la France cet été.

