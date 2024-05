Mercato : Surprise, le PSG va signer le «nouveau Donnarumma»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La première recrue du PSG devrait être Matvey Safonov. Ce mardi, le gardien russe de Krasnodar s'est rendu à Paris afin de passer sa visite médicale. Il devrait s'engager avec le club de la capitale jusqu'en 2029. Recruteur, Enzo Djebali a eu l'occasion de superviser le portier. Il a décrit ses qualités, mais aussi ses lacunes.

Gianluigi Donnarumma va avoir de la concurrence la saison prochaine. Pour pallier le départ de Keylor Navas, le PSG souhaitait mettre la main sur un portier capable de challenger le portier italien, dont les performances en Ligue des champions n'ont pas été abouties. Chargé du recrutement, Luis Campos aurait finalement trouvé la perle rare, en Russie.

PSG : Surprise, il peut gâcher la succession de Mbappé ! https://t.co/nO66FrW3ZL pic.twitter.com/FK6eD1djBj — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

Safonov a débarqué à Paris

Agé de 25 ans, Matvey Safonov a tapé dans l'œil de la direction parisienne. Sous contrat avec Krasnodar, il devrait connaître sa première expérience à l'étranger. Ce mardi, il a fait le déplacement jusqu'à Paris pour passer sa visite médicale et acter son arrivée. Acheté aux alentours de 15M€, le portier devrait signer un contrat de cinq ans. Mais qui est ce gardien, dont la réputation n'a pas encore dépassé les frontières ? Recruteur, Enzo Djebali a eu l'occasion de le superviser à de nombreuses reprises. Sur le plateau de Génération After, il s'est prononcé sur le profil de Safonov, qui se rapproche énormément de celui de Donnarumma.

« C'est un Donnarumma bis »