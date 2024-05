Mercato : Le PSG veut le signer, Riolo balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré l'arrivée prochaine du portier de Krasnodar, Matvey Safonov, le PSG aurait entamé des démarches pour étirer le bail de Gianluigi Donnarumma. Présent au sein de la capitale française depuis 2021, le portier italien se dit très heureux et prêt à prolonger l'aventure. Mais Daniel Riolo ne cache pas son pessimisme, surtout après avoir observé sa saison irrégulière.

La première recrue estivale du PSG pourrait être un gardien de but. Matvey Safonov (Krasnodar) serait en négociation avancée avec le club de la capitale. Apprécié par Luis Campos, il pourrait débarquer pour 20M€.

Donnarumma sur le point de prolonger son contrat ?

Safonov pourrait arriver pour challenger Donnarumma, loin d'être au mieux cette saison. Mais malgré certaines lacunes, notamment dans les airs, le portier italien devrait, dans un premier temps, rester dans les cages. D'ailleurs, le PSG souhaite prolonger son contrat qui s'achève le 30 juin 2026.

Riolo n'est pas convaincu