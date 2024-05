«Le casting d’un court-métrage de Clermont-Ferrand», le mercato du PSG se fait allumer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a tiré un trait sur son aventure parisienne sur une victoire en Coupe de France. Le joueur du PSG va laisser un grand vide au sein de la formation française, mais aussi auprès des journalistes. Exerçant au Parisien, Dominique Séverac a partagé son inquiétude, notamment au sujet de l'avenir du projet QSI.

C'est vraiment terminé ! Présent au PSG depuis 2017, Kylian Mbappé va quitter la France pour, vraisemblablement, s'engager avec le Real Madrid. Le club parisien va-t-il se relever de ce départ ? Selon Dominique Séverac, qui suit le PSG depuis de nombreuses années pour Le Parisien , l'avenir du projet QSI est incertain.

La fin du PSG sans Mbappé ?

« Face au vertige, la peur du vide domine. Que deviendront nos soirs de débat, nos matins de retour après un match, nos lundis de réunion sans lui ? Il part et l’ennui risque de lui succéder, un transfert à zéro euro pour le PSG. L’ennui, le blues, le spleen, ce n’est pas un projet. La fin de Kylian Mbappé au PSG n’est-elle pas aussi, au fond, la fin du PSG ? » a-t-il inscrit dans les colonnes du quotidien. Pour pallier le départ de sa star, le PSG ne devrait se concentrer sur un dossier en particulier. Comme indiqué par Luis Enrique, cinq ou six joueurs sont attendus dans la capitale cet été, le but étant de recréer un collectif avec un meilleur équilibre.

« On nous avait promis la Palme d’Or »