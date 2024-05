Mbappé : Il annonce la fin du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG va-t-il survivre au départ de Kylian Mbappé cet été ? Journaliste pour Le Parisien, Dominique Séverac ne cache pas son inquiétude dans les colonnes de son quotidien. Surtout que les stars disparaissent au fil des ans, laissant la place à des joueurs qui, pour certains, découvre le très haut niveau.

Un dernier frisson avant le départ au Real Madrid. Ce samedi, Kylian Mbappé a disputé sa dernière rencontre sous le maillot du PSG ce samedi à l'occasion de la finale de Coupe de France face à l'OL. La suite est incertaine pour le club de la capitale. Il est encore trop tôt pour connaître l'identité de son successeur dans le front de l'attaque. Mais journaliste pour Le Parisien, Dominique Séverac se montre particulièrement inquiet.

Séverac inquiet après le départ de Mbappé

« Face au vertige, la peur du vide domine. Que deviendront nos soirs de débat, nos matins de retour après un match, nos lundis de réunion sans lui ? Il part et l’ennui risque de lui succéder, un transfert à zéro euro pour le PSG. L’ennui, le blues, le spleen, ce n’est pas un projet. La fin de Kylian Mbappé au PSG n’est-elle pas aussi, au fond, la fin du PSG ? » a-t-il confié dans les colonnes du quotidien ce samedi.

« On termine avec le casting d’un court métrage de Clermont-Ferrand »