Mercato : Le PSG a choisi ses quatre prochaines recrues !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG va devoir apprendre à vivre sans Kylian Mbappé. Présent au sein de la capitale depuis 2017, le joueur a pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec le club parisien. En fin de cycle, il a finalement pris son courage à deux mains et donner son accord au Real Madrid. Pour renforcer ce groupe, qui va devoir faire sans sa star, Luis Enrique a ciblé plusieurs joueurs.

Le feuilleton est vraiment terminé. Désiré depuis plusieurs années en Espagne, Kylian Mbappé a enfin pris la décision de plier bagages et de réaliser son rêve de gamin. Fan du Real Madrid depuis son plus jeune âge, l'international français évoluera la saison prochaine aux côtés des Vinicius Jr et Jude Bellingham notamment. Face aux journalistes, le PSG assure qu'il se prépare à ce scénario depuis plusieurs mois.

Grande première au PSG ? Ils annoncent la couleur https://t.co/x7kd4YGbZ4 pic.twitter.com/LArG4aJIaO — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Le PSG a ciblé ses priorités

Grâce à l'argent économisé dans le dossier Kylian Mbappé, le PSG va pouvoir passer à l'offensive dans plusieurs dossiers sans très grosse difficulté. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, quatre renforts sont attendus lors du prochain mercato estival : un défenseur central, un milieu de terrain, un faux numéro 9 et un véritable buteur. chargé du recrutement, Luis Campos aurait déjà activé plusieurs pistes. Comme annoncé par le 10Sport.com , Bernardo Silva et Leny Yoro figurent parmi les renforts envisagés.

« Nous serons plus forts la saison prochaine »