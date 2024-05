PSG : Mbappé a commis l’irréparable avec le Qatar ?

Alexis Brunet

Dernièrement, Kylian Mbappé a annoncé officiellement son départ du PSG à travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Dans ce message d'adieu, le champion du monde remercie très longuement de nombreuses personnes, mais il en a oublié certaines. Le Français n'a par exemple pas mentionné Nasser Al-Khelaïfi, ni même l'émir du Qatar, ce qui est considéré comme un affront par le président parisien.

Encore plus que d'habitude, lors de la finale de la Coupe de France, les regards seront braqués sur Kylian Mbappé. Le champion du monde va disputer son dernier match avec le PSG, qui parachèvera sept saisons de bons et loyaux services. Le Français a donc l'occasion de terminer son aventure parisienne en beauté, avant de rejoindre probablement le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, rien n'a encore été officialisé de ce côté-là, mais cela pourrait se faire très prochainement.

Mbappé a déjà fait ses adieux au PSG

Kylian Mbappé prendra probablement la parole après la finale de la Coupe de France, mais il a déjà annoncé son départ dernièrement. C'est par le biais d'une vidéo postée sur ses réseaux sociaux que le champion du monde a officialisé l'information. Il en a d'ailleurs profité pour remercier de nombreuses personnes, ses différents coéquipiers, coachs, directeur sportif, mais surtout les supporters du PSG.

Mbappé a oublié de remercier son président et l'émir du Qatar