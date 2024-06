Messi, Cristiano Ronaldo... Il annonce une malédiction avec Mbappé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid à la reprise. En effet, le club merengue a officialisé le transfert de la star de 25 ans ce lundi soir. D'après Javier Tebas, président de LaLiga, les droits TV pourraient baisser après la signature de Kylian Mbappé.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star de 25 ans défendra les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. En effet, la Maison-Blanche a officialisé le transfert libre et gratuit de Kylian Mbappé ce lundi soir. Toutefois, les droits TV espagnols pourraient chuter avec l'arrivée du Français. Comme l'a laissé entendre Javier Tebas, président de LaLiga, l'histoire pourrait se répéter après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

«Cristiano Ronaldo est parti en Serie A et les droits TV ont baissé»

« Bien sûr, Mbappé est important pour le maintien et la croissance de LaLiga, mais il n'est pas comme on le dépeint. Cristiano Ronaldo est parti en Serie A et les droits TV ont baissé. En Liga, ils ont augmenté. Messi est allé en Ligue 1 avec Neymar et Mbappé, et les droits TV ont baissé en France, alors qu'ils ont augmenté en Liga », a écrit Javier Tebas sur son compte X , avant d'en rajouter une couche.

«Messi est allé en Ligue 1, et les droits TV ont baissé en France»