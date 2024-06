Mbappé : Retournement de situation au Real Madrid ?

Thibault Morlain

En ce lundi 3 juin, Thierry Henry a dévoilé sa pré-liste pour les Jeux Olympiques. Une sélection très importante dans laquelle… on ne retrouve pas Kylian Mbappé. Comme ce qui a été annoncé ces derniers jours, le Real Madrid, futur club du Français, ne voulait pas libérer sa recrue estivale. Mais comme l’a annoncé Thierry Henry, ce n’est peut-être pas encore terminé pour Mbappé.

Sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry sera également en charge de l'équipe de France qui disputera les Jeux Olympiques cet été. Mais avec quelle équipe ? Le champion du monde 1998 a dû faire avec les nombreux refus de clubs pour finalement communiquer sa pré-liste ce lundi 3 janvier. On y retrouve ainsi : Lucas Chevalier (Lille), Guillaume Restes (Toulouse), Obed Nkambadio (Paris FC), Robin Risser (Strasbourg), Bafodé Diakité (Lille), Maxime Estève (Burnley), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (Leipzig), Kiliann Sildillia (Fribourg), Adrien Truffert (Rennes), Lenny Yoro (Lille), Maghnes Akliouche (Monaco), Joris Chotard (Montpellier), Désiré Doué (Rennes), Manu Koné (Mönchengladbach), Khephren Thuram (Nice), Enzo Millot (Stuttgart), Lesley Ugochukwu (Chelsea), Warren Zaïre-Emery (PSG), Bradley Barcola (PSG), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Alexandre Lacazette (OL), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace) et Mathys Tel (Bayern Munich).



Pas de JO pour Mbappé ?

Pas de Kylian Mbappé donc, lui qui avait pourtant répété à de nombreuses reprises qu’il rêvait de disputer ces Jeux Olympiques en France. Mais il savait aussi très bien que le dernier mot reviendrait à son club et le Real Madrid, comme ce qui avait été annoncé, a dit non. « Les personnes avec lesquelles j'ai parlé ont été très directes oui », a reconnu Thierry Henry lors de sa conférence de presse ce lundi à propos du cas Mbappé.

« Tu ne tires pas de trait, dans l’espoir »