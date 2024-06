PSG - Real Madrid : Ces attaquants qui vont embêter Mbappé

Arnaud De Kanel

Vainqueur de la 15ème Ligue des Champions de son histoire samedi soir grâce à sa victoire sur le Borussia Dortmund, le Real Madrid s'apprête à offrir un nouveau cadeau à ses supporters dans les prochains jours. En effet, les Merengue devraient officialiser la venue de Kylian Mbappé qui va se retrouver face à une concurrence féroce dans le secteur offensif.

Le Real Madrid est définitivement seul sur sa planète. Les hommes de Carlo Ancelotti ont conquis une nouvelle Ligue des champions samedi soir. Ce nouveau succès ferait même oublier l'annonce imminente de la venue tant attendue de Kylian Mbappé. Pourtant, le capitaine de l'équipe de France va bien quitter le PSG pour s'engager avec les Merengue et il devra batailler pour affirmer son statut de titulaire.



Endrick ne le voit pas comme une menace

Sans véritable numéro 9, le Real Madrid s'en est sorti avec Vinicius Jr, Rodrygo voire même Jude Bellingham. L'arrivée de Kylian Mbappé va permettre au milieu de terrain anglais de reculer, mettant ainsi en concurrence le Français avec les deux brésiliens ainsi qu'Endrick, la pépite qui arrive tout droit de Palmeiras. Le jeune attaquant brésilien n'est pourtant pas effrayé.

«Aucun joueur n'est une menace pour un autre»