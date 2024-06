PSG - Real Madrid : Zidane, Benzema, Ronaldo… Mbappé va signer, c’est légendaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Kylian Mbappé va s'engager avec le Real Madrid où il signera un contrat de cinq ans. Sa présentation officielle aura lieu en juillet prochain à Santiago Bernabeu, comme Cristiano Ronaldo, Kaka ou encore Karim Benzema avant lui. Ce sera après l'Euro, et Kylian Mbappé pourrait bien exploser tous les records pour les présentations de stars au sein de la Casa Blanca.

C'était dans l'air depuis plusieurs mois, c'est désormais acté. Kylian Mbappé est un nouveau joueur du Real Madrid. Le crack de Bondy avait annoncé son départ du PSG durant le mois de mai, avant son dernier match au Parc des Princes. Une signature historique pour le club merengue qui aurait offert un contrat très important à Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé va signer un gros contrat au Real Madrid

En effet, selon les informations de AS , Kylian Mbappé, qui s'est engagé jusqu'en 2029 avec le Real Madrid, devrait toucher environ 15M€ nets par an. Mais surtout, l'attaquant français va récupérer 80% de ses droits à l'image. Un taux très important puisque le club merengue ne laissait jamais plus de 50% à ses joueurs. Même Cristiano Ronaldo n'avait pas pu bénéficier d'un tel pourcentage. Sans compter le fait que Kylian Mbappé va toucher une énorme prime à la signature, probablement supérieure à 100M€, qui sera lissée sur la durée de son contrat.

Vers une présentation légendaire à Bernabeu ?