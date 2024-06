Mbappé : Une signature historique est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendue depuis plusieurs mois, la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid est désormais imminente. Après avoir annoncé son départ du PSG, le crack de Bondy va rejoindre l'Espagne cet été où il devrait d'engager pour cinq ans, avec à la clé, un contrat historique en tout point.

En février dernier, Kylian Mbappé annonçait en interne son départ du PSG. Cela s'est d'ailleurs confirmé ces derniers jours puisque l'attaquant français a officialisé la nouvelle avant le dernier match au Parc des Princes. Désormais, il ne manque plus qu'à connaître l'identité de son futur club. Un secret de Polichinelle.

Mbappé au Real Madrid, c'est signé

Et pour cause, Kylian Mbappé est tombé d'accord avec le Real Madrid où il aurait déjà signé son contrat. Ne manque donc plus que l'officialisation qui doit intervenir dans les prochaines heures, probablement ce lundi alors que l'équipe de France poursuit sa préparation pour l'Euro avant d'affronter le Luxembourg mercredi soir.

Un contrat record pour Mbappé ?