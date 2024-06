Après Mbappé, Le Real Madrid a tranché pour son mercato

Jean de Teyssière

L'officialisation de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid serait imminente. La ligne d'attaque du club espagnol pour la saison prochaine est déjà très impressionnante, et la question de voir certains départs être annoncé pouvait alors se poser. Mais finalement, toutes les stars madrilènes devraient rester à l'intersaison.

En mai dernier, Kylian Mbappé a annoncé qu'il allait bel et bien quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin. L'identité de son futur club n'est autre que le Real Madrid, comme annoncé par le10sport.com.

Une attaque exceptionnelle au Real Madrid

Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, l'attaque madrilène va faire peur à de nombreuses équipes la saison prochaine. La ligne offensive du Real Madrid sera alors composée de Vinicius Junior, Endrick, Jude Bellingham, Rodrygo et Kylian Mbappé. On peut aussi ajouter Arda Guler ou encore Joselu, qui ont montré de très belles choses cette année.

Aucun départ de prévu