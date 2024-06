Real Madrid : Mbappé reçoit un avertissement avant son transfert

Thibault Morlain

Après l’AS Monaco et le PSG, Kylian Mbappé s’apprête à devenir un joueur du Real Madrid. Tout serait signé pour l’arrivée du capitaine de l’équipe de France et voilà que l’officialisation serait imminente. Après l’Euro, Mbappé est donc attendu au sein de la Casa Blanca, où il devra faire absolument ses preuves comme l’a averti Thierry Henry.

Un nouveau chapitre de sa carrière va débuter pour Kylian Mbappé. A 25 ans, il va s’engager avec le Real Madrid. Le futur ex-joueur du PSG va ainsi rejoindre le vestiaire de Carlo Ancelotti avec un certain statut. Mais voilà qu’il devra le mettre de côté un certain temps si l’on en croit les dires de Thierry Henry.



Mbappé : C’est signé, le Real Madrid lui a promis un pactole ! https://t.co/e36FKOynqD pic.twitter.com/6G6nYeJMHJ — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

Le Real Madrid ne sera pas l’équipe de Mbappé

Pour CBS , Thierry Henry s’est prononcé sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le début d’une nouvelle aventure que le Français devra aborder avec l’objectif de faire ses preuves sur le terrain : « Mbappé va arriver au Real Madrid et voudra considérer cette équipe comme la sienne ? Non. Pourquoi le ferait-il ? Vous le faites sur le terrain ».

« Je me suis dit que je vais montrer que je peux l’être »