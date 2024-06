Mercato : Le Real Madrid s’ajoute un problème dangereux avec Mbappé

Thibault Morlain

Après 7 ans passés sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a décidé de relever un nouveau défi. Arrivé au terme de son contrat à Paris, c’est donc libre qu’il s’apprête à s’engager avec le Real Madrid. Une officialisation qui devrait tomber d’ici quelques heures. Enfin, la Casa Blanca va pouvoir accueillir Mbappé. Un très gros coup sportivement et économiquement puisque le joueur du 25 ans aura coûté 0€. Mais reste à savoir si tout va bien se goupiller sur le terrain…

Cela fait maintenant de très nombreuses années que le Real Madrid courtise Kylian Mbappé. Jusqu’à présent, Florentino Pérez n’avait connu que des échecs, mais en cet été 2024, toutes les conditions ont donc été réunies pour acter cette union. Arrivant au terme de son contrat au PSG et ne voulant pas prolonger, Mbappé part donc libre et rien ne pouvait ainsi l’empêcher de s'engager avec le Real Madrid. Alors que tout aurait été signé en coulisses, on attend désormais plus que l’officialisation qui devrait arriver dans les prochaines heures.

« Vous ajoutez un autre problème à l’équilibre de l’équipe »

A compter de la saison prochaine, le Real Madrid évoluera donc avec Kylian Mbappé. Une arme XXL supplémentaire pour Carlo Ancelotti qu’il faudra bien intégrer au collectif merengue. Cela pourrait ne pas être simple si l’on en croit les propos de Thierry Henry. En effet, pour CBS , le champion du monde 98 a fait savoir : « C’est un bon problème d’avoir Mbappé et Vinicius ? Ancelotti a parlé de l’équilibre précédemment. Il pensait que son équipe n’était pas bien équilibrée. En ayant Kylian, vous allez avoir un autre problème pour équilibrer l’équipe quand vous n’allez pas avoir le ballon. Je ne dis pas qu’il ne peut pas le faire, je dis que vous ajoutez un autre problème à l’équilibre de l’équipe ».

