Mbappé quitte le PSG, ce joueur de l'OM lâche un aveu

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors que le club merengue a remporté la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund ce samedi soir, Jonathan Clauss a été interrogé sur la réaction de Kylian Mbappé. Et le défenseur de l'OM a avoué que les joueurs de l'équipe de France n'avaient pas échangé sur le sujet.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé ne sera plus à Paris la saison prochaine. Alors qu'il a annoncé son départ, le numéro 7 rouge et bleu va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, comme annoncé en exclusivité par le10sport.com.

Transferts - PSG : Mbappé a reçu une offre de 200M€ https://t.co/0gW7ucGQRA pic.twitter.com/3Zvdlg5vjp — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

Mbappé est attendu au Real Madrid cet été

Ce samedi soir, le Real Madrid défiait le Borussia Dortmund - bourreau du PSG - en finale de la Ligue des Champions. Et le prochain club de Kylian Mbappé l'a emporté 2-0, avant de soulever sa 15ème Coupe aux Grandes Oreilles . Reste à savoir quelle a été la réaction du capitaine de l'équipe de France, qui est actuellement à Clairefontaine avec ses coéquipiers et son sélectionneur Didier Deschamps. Interrogé en conférence de presse ce dimanche après-midi, Jonathan Clauss est passé aux aveux.

«Pour Kylian, on n'en a pas parlé entre nous»