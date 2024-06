Transfert - PSG : La surprise de Deschamps vend la mèche pour Mbappé ?

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Interrogé sur le transfert du capitaine de l'équipe de France, N'Golo Kanté a laissé entendre que l'officialisation était prévue dans les prochains jours.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG à l'issue de sa septième saison à Paris. En effet, le numéro 7 rouge et bleu a annoncé son départ dernièrement. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mbappé va signer au Real Madrid

Présent en conférence de presse ce dimanche après-midi, N'Golo Kanté a été interrogé sur le transfert de Kylian Mbappé. Convoqué pour l'Euro 2024 à la surprise générale, le milieu de terrain d'Al Ittihad a laissé entendre que le Real Madrid allait officialiser la signature de son capitaine dans les prochains jours.

«Kylian, on verra bien dans les prochains jours»