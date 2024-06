«Vous allez tout savoir…» : Mbappé obligé de changer ses plans au Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré pour la sixième fois de sa carrière en Ligue des champions avec le Real Madrid, Luka Modric va avoir l’occasion de briller une fois de plus sur la scène européenne, avec une prolongation imminente chez les Merengue. Le numéro 10 a confirmé que l’annonce de son nouveau contrat n’était plus qu’une question de temps, de quoi obliger Kylian Mbappé à revoir ses plans…

Et de 15 pour le Real Madrid ! Face au Borussia Dortmund (2-0) ce samedi, les Merengue ont décroché une nouvelle Ligue des champions grâce à des réalisations de Dani Carvajal et Vinicius Jr. Il s’agit notamment du sixième sacre européen pour Luka Modric, qui va avoir l’occasion de partir en quête d’une septième coupe aux grandes oreilles la saison prochaine puisque sa prolongation est désormais imminente.

Mercato - PSG : Le boss du Real Madrid donne sa réponse pour Mbappé https://t.co/ngg5THtXiq pic.twitter.com/5RoYNKY8zn — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

« J'ai dit plusieurs fois que j'aimerais prendre ma retraite au Real Madrid »

Arrivant à la fin de son engagement, Luka Modric va renouveler son bail dans les prochains jours comme l’a confirmé le président Florentino Pérez samedi soir. « C'est sûr qu'il va continuer une saison de plus. On est très contents de le voir rester chez nous une année supplémentaire parce qu'il fait partie des légendes de ce club », s’enflammait le boss du Real Madrid. « Vous allez savoir quelque chose très bientôt. Nous devons parler au club, nous devons le faire ensemble. Vous allez tout savoir dans quelques jours , a pour sa part indiqué Luka Modric au micro de la Cadena SER . Pour moi, Madrid est le club de ma vie, je m'y sens chez moi. Que dire ? J'ai dit plusieurs fois que j'aimerais prendre ma retraite au Real Madrid, que ce serait mon rêve et j'espère que cela arrivera » .

Pas de 10 pour Mbappé, déjà privé du 7

L’issue du dossier est une petite surprise puisque le départ de Luka Modric était encore évoqué il y a plusieurs semaines. De quoi impacter directement Kylian Mbappé puisque le numéro 10 du Croate qui fêtera ses 39 ans en septembre lui semblait promis, le 7 étant déjà pris par Vinicius Jr. Avec cette prolongation, Mbappé doit revoir ses plans et pourrait se voir offrir un numéro de substitution en attendant le départ probable de Modric en 2025.