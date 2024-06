Surprise, le PSG retourne sa veste pour un transfert à 20M€ ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival va bientôt reprendre ses droits maintenant que la saison est officiellement terminée en Europe. Le PSG scruterait entre autres le marché des transferts afin de recruter un milieu de terrain. Youssouf Fofana serait une piste et l’AS Monaco ferait même une fleur à Paris économiquement parlant.

Le PSG cherche à renforcer trois postes afin de combler le vide que Kylian Mbappé va laisser au club cet été. le10sport.com vous dévoilait le 1er avril dernier que le plan du directoire parisien était d’injecter du sang neuf aux positions d’ailier gauche, de milieu axial et de défenseur centra droit.

Le PSG sur les rangs pour Youssouf Fofana ?

Est-ce que Youssouf Fofana (25 ans) pourrait être le milieu de terrain recherché par le comité de direction du PSG ? Foot Mercato l’assurait courant avril. De quoi permettre au 10sport.com de monter au créneau en vous confiant qu’à l’époque, le profil de Fofana n’entrait pas dans les plans des dirigeants du PSG pour le mercato et que leur concentration était focalisée sur le retour de prêt de Xavi Simons.

Départ de Mbappé : Un incroyable cadeau à 150M€ pour le PSG ? https://t.co/VRTDnBr0SR pic.twitter.com/Vzlh5vugCI — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

L’AS Monaco prête à faire un prix au PSG pour Youssouf Fofana ?