Mercato : L’OM répond à ses pépites

Hugo Chirossel

S’il espère les conserver, l’OM pourrait bientôt voir plusieurs de ses jeunes espoirs s’en aller. Les négociations sont difficiles avec Enzo Sternal, Darryl Bakola ou bien Aboubaka Dosso, qui ne sont pas satisfaits de la proposition qui leur a été faite. Mais comme indiqué par Marco Otero, directeur technique du centre de formation, le club ne veut pas négocier et est prêt à les laisser filer.

Désireux de signer son premier contrat professionnel avec l’OM, Keyliane Abdallah (18 ans) pourrait voir son vœu exaucé. Comme indiqué par La Provence , si elles n’ont pas encore débuté, les discussions en ce sens devraient bientôt être entamées.

Avenir encore incertain pour quatre pépites de l’OM

L’avenir d’Enzo Sternal (17 ans), Darryl Bakola (16 ans), Aboubaka Dosso (18 ans) ou bien Yanis Sellami (17 ans) est en revanche plus flou. Les trois premiers ne sont pas satisfaits de l’offre que leur a fait l’OM, tandis que les négociations avec le dernier sont au point mort depuis le mois de janvier.

« Au centre on ne fait pas de négociations »