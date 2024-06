Mercato - OM : Le transfert d’une star est réclamé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang se retrouve au cœur de l'actualité mercato. L'international gabonais de 34 ans figure sur les tablettes de plusieurs équipes saoudiennes, qui pourraient lui proposer un pont d'or. Ancien joueur de Sochaux, Damien Perquis conseille à l'OM de le vendre lors du prochain mercato estival. Voilà pourquoi.

L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang fait l'objet de nombreuses spéculations. Bien que lié à l'OM jusqu'en 2026, l'international gabonais n'est pas certain de rester à Marseille la saison prochaine. Et ce n'est pas la dernière sortie de Pablo Longoria sur ce dossier qui rassurera les supporters phocéens dans ce dossier.

Mercato : L’OM discute pour une signature majeure ! https://t.co/YkFoyOzUZe pic.twitter.com/yYgbnKafME — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

« Je n’ai pas de boule de cristal »

« Je n’ai pas de boule de cristal (rires). Vous dire ce qu’il se passera début septembre… On est très content de ses performances cette saison. Son niveau d’engagement et de professionnalisme est grand. On aimerait continuer avec lui, c’est notre intention, mais il faut discuter. Il mérite beaucoup de respect » avait déclaré Longoria dans les colonnes de La Provence . L'Arabie Saoudite pourrait lui transmettre une proposition XXL, qui sera difficile à refuser pour l'OM. Ancien joueur de Sochaux, Damien Perquis a livré son avis sur cette opération.

Une opération avec l'Arabie Saoudite est demandée