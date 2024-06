Mercato : Le PSG a signé «le nouveau Lloris»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG va mettre la main sur un nouveau gardien. Afin de remplacer Keylor Navas, mais aussi concurrencer Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale va accueillir Matvey Safonov. Agé de 25 ans, ce portier russe est encore peu connu dans l'hexagone. Son ancien coéquipier à Krasnodar Charles Kaboré a permis au public français d'en savoir plus sur lui.

La première recrue estivale du PSG n'est pas celle que l'on espérait. Comme annoncé par la presse russe, Matvey Safonov devrait s'engager avec le club de la capitale. Mardi, il a fait le déplacement jusqu'à Paris pour passer sa visite médicale et acter son arrivée. L'opération est estimée aux alentours de 15M€. Mais qui est ce portier russe ? Ancien joueur de Krasnodar, Charles Kaboré en a dit plus sur Safonov.

Le profil de Safonov est validé

« C’est un bon gars et un très, très bon gardien. Il était à l’académie quand j’étais là-bas (au FK Krasnodar) et il venait de temps en temps pour compléter les séances d’entraînement lors des mises en place, au départ. Et il a vite impressionné, il n’a pas mis beaucoup de temps à rejoindre le groupe professionnel. Dès qu’il est arrivé, la concurrence était rude. Lui a su s’affirmer par sa personnalité et ses entraînements. Il n’a pas peur de sortir le ballon au pied, il faisait des parades instantanées. Je pense que les recruteurs de Paris ont l’œil. C’est un très bon gardien et il peut prétendre à être titulaire un jour » a confié l'ancien joueur de l'OM.

« Il va chercher les ballons, à la Lloris »