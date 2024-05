McCourt - Arabie Saoudite : Une réunion «top secrète» est révélée pour la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Frank McCourt a accordé un long entretien ce mercredi dans lequel il confirme qu'il n'a pas l'intention de se séparer de l'OM. Une sortie, qui n'a pas convaincu Thibaud Vézirian. Le journaliste estime que le club est déjà vendu à l'Arabie Saoudite, et ce depuis plusieurs semaines. Selon lui, le deal aurait été bouclé en secret il y a déjà quatre ans.

Frank McCourt a fait son retour dans les médias. De passage à Marseille, le propriétaire de l'OM a accordé plusieurs entretiens afin de répondre aux nombreuses questions que se posent les supporters, notamment au sujet de la vente du club. McCourt a répété qu'il n'avait pas l'intention de se séparer du club marseillais. Une manière de couper court aux nombreuses rumeurs sur une possible arrivée de l'Arabie Saoudite à l'OM.

Mercato : L’OM discute pour une signature majeure ! https://t.co/YkFoyOzUZe pic.twitter.com/yYgbnKafME — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

McCourt s'est rendu en Arabie Saoudite

Mais pour Thibaud Vézirian, McCourt ne dit pas la vérité, pour la simple et bonne raison qu'un accord a été trouvé en Arabie Saoudite à la fin de l'année 2020. « Je révèle que McCourt est en réunion top secrète à Riyad pile à Noël 2020 pour signer ce processus de fusion-acquisition, d’injection d’argent pour acquérir le club au 5 février 2021. Et là, il y a eu des coups de fil politiques et on nous dit stop. Mes sources saoudiennes me disent donc qu’ils ne peuvent pas officialiser, mais les choses continuent de bouger » a confié le journaliste lors d'un live organisé sur Twitch ce jeudi.

« C’est déjà fait »