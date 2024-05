«Le cauchemar va continuer» : Mercato, entraîneur… Il annonce le pire pour l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les relations ont été tendues entre la direction de l’OM et certains groupes de supporters, au point de faire douter Pablo Longoria sur son avenir dans la cité phocéenne, le leader historique des South Winners Rachid Zeroual n’a pas hésité à mettre la pression en vue de la saison prochaine après le passage de Frank McCourt à Marseille cette semaine.

L’Olympique de Marseille se prépare à un été agité, avec pour commencer la nomination d’un nouvel entraîneur qui n’a pas encore été identifié. Pablo Longoria n’a pas le droit à l’erreur après une saison cauchemardesque marquée notamment par une fracture avec les supporters, mais le président de l’OM conserve le soutien de Frank McCourt, de passage dans la cité phocéenne cette semaine. Pas de quoi convaincre toutefois Rachid Zeroual, leader historique des South Winners, qui lâche un gros coup de pression en vue du prochain exercice.

« Est-ce que nous méritons une telle direction ?

« Au final, je me dis que le cauchemar va continuer. Est-ce que nous méritons une telle direction ? Et combien de temps encore va-t-on la subir ? », peste le leader des South Winners interrogé par La Marseillaise . « Nous demandons à voir qui va venir et dans quelles conditions. Comme j’aimerais bien que l’OM n’ait pas à récupérer des Amavi ou Vitinha. Quand je vois la saison qui est en train de se préparer, je n’aimerais pas être à la place de Longoria », poursuit Rachid Zeroual, peu optimiste pour les mois à venir, et notamment la réussite du futur entraîneur.

« Si cela se passe encore mal, cela pétera encore en septembre »