La révolution du RC Lens ralentie par une situation surréaliste ?

Alexis Brunet

Le RC Lens va considérablement se transformer cet été. Le club du nord de la France va perdre certains joueurs importants, mais c'est surtout au niveau de ses dirigeants qu'une révolution va avoir lieu. Arnaud Pouille, le directeur général lensois, doit notamment quitter son poste, mais son remplaçant a déjà été trouvé. Il a même déjà commencé à travailler pour Lens, mais il ne peut pas encore être officialisé si son prédécesseur n'est pas encore parti.

Le RC Lens de la saison prochaine ne devrait pas beaucoup ressembler à celui de l'exercice 2023-2024. En effet, Les Sang et Or sont sur le point d'opérer une large révolution. Cela ne devrait pas trop toucher l'effectif professionnel, mais plutôt les dirigeants. Arnaud Pouille serait par exemple sur le départ, tout comme Franck Haise.

Pierre Dréossi a été recruté mais...

Arnaud Pouille et Franck Haise sont deux personnages importants du RC Lens. Ces derniers sont en grande partie responsables des bons résultats du club du nord de la France ces dernières saisons. Lens va donc perdre gros avec les départs des deux hommes. Toutefois, d'après Foot Mercato , Lens aurait trouvé un remplaçant pour son directeur général. Il s'agirait de Pierre Dréossi. Ce dernier travaillerait même déjà pour le RC Lens, mais il est toujours en poste à Metz. Le dirigeant messin ne pourra quitter son poste qu'après les barrages pour une place en Ligue 1. Dans le même temps, Arnaud Pouille devra lui aussi officialiser son départ pour que les choses puissent avancer. Une situation qui est donc quelque peu surprenante.

Mercato - RC Lens : Un gros départ est annoncé, il vend la mèche https://t.co/FHTWCrTTJ5 pic.twitter.com/m3mLoJincS — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Danso est également sur le départ