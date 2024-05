PSG : Al-Khelaïfi confirme son rêve, Luis Enrique peut trembler ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le PSG ait décidé de faire confiance à Luis Enrique il y a un an pour remplacer Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaïfi semblait très motivé à l'idée de confier son banc de touche à Thiago Motta, qu'il porte en très haute estime. Et bien que le technicien italo-brésilien se soit engagé avec la Juventus, le président du PSG ne ferme pas la porte à son arrivée dans le futur.

Cet été, le PSG n'a pas eu à se mettre en quête d'un nouveau coach, Luis Enrique ayant pleinement convaincu sa direction pour sa première saison sur le banc parisien. Et pourtant, pour remplacer Christophe Galtier, le premier choix de Nasser Al-Khelaïfi semblait être Thiago Motta, qui a d'ailleurs confirmé ses progrès en tant qu'entraîneur avec une saison historique pour Bologne.

Al-Khelaïfi ouvre la porte à Thiago Motta

Et visiblement, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas oublié Thiago Motta. Interrogé par Tuttosport durant la cérémonie des Globe Soccer Europe Awards, le président du PSG n'a pas fermé la porte à une arrivée future du technicien italien : « Pour l'instant je suis heureux avec Luis Enrique, mais dans la vie il ne faut jamais dire jamais... »

«Dans la vie il ne faut jamais dire jamais»