Mercato : Le PSG reçoit une réponse d’Angleterre !

Le mercato estival va bientôt ouvrir ses portes. Et en l’état actuel des choses, un transfert d’Ibrahima Konaté ne serait absolument pas utopique. D’une part en raison du lien du natif de Paris avec le club de la capitale, mais aussi parce que le PSG s’intéresserait au joueur de Liverpool. Pour autant, le club de la Mersey prévoirait de contrecarrer les plans parisiens.

Le PSG a décidé de « franciser » son effectif depuis quelque temps. Il n y a qu’à regarder le dernier mercato estival et les arrivées successives de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Certes, Kylian Mbappé va quitter ses compatriotes et coéquipiers en équipe de France pour rejoindre le Real Madrid à l’intersaison. Cependant, le comité de direction du Paris Saint-Germain serait prêt à poursuivre son opération bleu blanc rouge avec… Ibrahima Konaté !

Objectif Konaté à Paris ?

A en croire les informations de L’Équipe , le PSG ferait du recrutement d’un défenseur central un dossier chaud de son mercato estival et le profil d’Ibrahima Konaté. Quand bien même aucune approche directe n’ait été effectuée, le Paris Saint-Germain pourrait tenter sa chance pour le joueur de Liverpool à qui il ne reste plus que deux années sur son contrat. Une entrevue serait bientôt programmée entre le clan Konaté et les Reds afin de discuter d’une éventuelle prolongation, mais en l’état, Ibrahima Konaté ne se verrait pas quitter Anfield Road pour signer au PSG ou ailleurs.

Ibrahima Konaté au PSG ? Liverpool veut empêcher cette éventualité

D’ailleurs, L’Équipe a confirmé la tendance dessinée par le10sport.com dès décembre dernier. On vous dévoilait que des discussions avaient démarré entre Liverpool et Ibrahima Konaté pour une prolongation de contrat. Et dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif affirme que des échanges entre les parties concernées auraient lieu depuis plusieurs mois. Bien que rien ne laisse entendre qu’un accord soit facilement atteignable, Liverpool serait particulièrement confiant quant à ses chances de parvenir à ses fins.

«Si je me vois au PSG ? Mais non, te dire non, ça serait te mentir»