Mercato : Le PSG lui déroule le tapis rouge, le rendez-vous est pris !

Thomas Bourseau

Le PSG semble avoir une mission précise sur le marché des transferts cet été. En plus du successeur de Kylian Mbappé, le club de la capitale semble être en quête d’un nouveau défenseur central et s’intéresserait au profil d’Ibrahima Konaté. A Liverpool, l’international français se sentirait comme à la maison cependant.

Malgré les arrivées de Lucas Hernandez, de Milan Skriniar et de Lucas Beraldo ces derniers mois, le PSG serait toujours en recherche de renforts en défense centrale à l’approche du mercato estival à en croire L’Équipe . Et pour cause, Hernandez va être éloigné des terrains pour un bon moment suite à sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche début mai. Milan Skriniar n’a pas fait l’unanimité et a lui aussi été gêné par les pépins physiques pour son premier exercice au PSG. Pour ce qui est de Lucas Beraldo, le jeune défenseur brésilien de 20 ans a été mis en difficulté par moments lors des grandes échéances.

Konaté apprécié au PSG ?

Le PSG chercherait donc un nouvel élément à proposer à Luis Enrique pour sa défense centrale la saison prochaine. De par les informations récoltées par L’Équipe auprès d’intermédiaires de l’opération, Ibrahima Konaté serait une piste plausible pour le Paris Saint-Germain cet été. D’une part en raison de sa situation contractuelle, son engagement prenant fin en juin 2026 à Liverpool. Mais ce ne serait pas tout. Doté d’une polyvalence rare qui lui permet d’être à l’aise en tant que défenseur central gauche et droit, Konaté serait apprécié de la direction du PSG qui n’aurait néanmoins pas effectué d’approche concrète dans le cadre d’un éventuel transfert du joueur de Liverpool.

Ibrahima Konaté a envoyé un message à Liverpool !