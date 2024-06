Mercato - Real Madrid : Il annonce déjà le départ de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'est pas encore arrivé au Real Madrid, mais il est déjà question d'un départ. Son ancien coéquipier à l'AS Monaco, Nabil Dirar, a laissé entendre que la star parisienne pourrait s'engager avec le Milan AC dans les prochaines années. D'ailleurs, le champion du monde 2018 a ouvert, à de nombreuses reprises, la porte à une arrivée en Serie A.

Après le PSG, le Real Madrid. Après sept années de bons et loyaux services dans la capitale française, Kylian Mbappé va rejoindre l'Espagne. Le joueur de 25 ans devrait signer un contrat longue durée avec la formation merengue, qui va enfin arriver à ses fins dans ce dossier. Mais certaines sources commencent à évoquer la suite de sa carrière, notamment l'après-Real Madrid. C'est le cas de Nabil Dirar, son ancien coéquipier à l'AS Monaco.

PSG : Surprise, il peut gâcher la succession de Mbappé ! https://t.co/nO66FrW3ZL pic.twitter.com/FK6eD1djBj — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

« Je pense qu'après le Real Madrid, il ira à Milan »

Le joueur du FC Schifflange voit Kylian Mbappé rejoindre l'Italie après son passage au Real Madrid. « Je confirme que Kylian a toujours eu beaucoup de chaussettes et de maillots du Milan AC. Je pense qu'après le Real Madrid, il ira à Milan et quand il le fera, il ne sera pas trop vieux. S'il continue à envoyer des signaux d'amour à Milan, c'est évident. qu'un jour il ira. Alors Milan, c'est une belle ville où on peut bien manger » a déclaré Dirar lors d'un entretien accordé à Gianluca Di Marzio.

Mbappé a déclaré sa flamme au club italien