Mercato - OM : Aubameyang a tranché pour son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un petit tour et puis s'en va ? A l'instar d'Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait déjà quitter Marseille, alors que son contrat court jusqu'en juin 2026. La volonté première de l'international gabonais serait de rester à l'OM. Mais le joueur et le club pourraient ne pas résister aux sirènes de l'Arabie Saoudite.

Meilleur buteur de l'OM cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang s'interrogerait sur son avenir. Alors que son club n'est pas parvenu à se qualifier pour la Ligue des champions, l'international gabonais songerait à quitter Marseille pour une destination exotique. Dans les colonnes du Figaro , Pablo Longoria ne s'est pas montré rassurant en qui concerne le futur d'Aubameyang.

Mercato : L’OM a trouvé l’entraîneur «parfait» ? https://t.co/QNZkI404IE pic.twitter.com/3MeGCYtf0o — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Longoria jette un froid sur ce dossier

« Je n’ai pas de boule de cristal (rires). Vous dire ce qu’il se passera début septembre… On est très content de ses performances cette saison. Son niveau d’engagement et de professionnalisme est grand. On aimerait continuer avec lui, c’est notre intention, mais il faut discuter. Il mérite beaucoup de respect » a déclaré le président de l'OM.

Aubameyang a une préférence