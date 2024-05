Mercato : Critiqué, il rétablit la vérité sur son départ de l’OM

Thibault Morlain

A l’été 2015, on a assisté à une grosse vague de départs à l’OM, dont celui d’André Ayew. A l’époque, le Ghanéen s’était d’ailleurs attiré les foudres des supporters olympiens, qui lui reprochaient alors le fait qu’il parte libre et ainsi qu’il ne fasse pas rentrer de l’argent dans les caisses de l’OM. Mais voilà qu’Ayew a souhaité apporter sa vérité concernant son départ.

Sous les ordres de Marcelo Bielsa, les joueurs de l’OM avaient impressionné au début de la saison 2014-2015. Le fait est qu’ils ont fini par caler, ne réussissant pas à se qualifier pour la Ligue des Champions. Une catastrophe pour le club phocéen pour qui une qualification était primordiale afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Les conséquences ont alors été terribles puisque de nombreuses stars ont dû s’en aller comme André-Pierre Gignac, André Ayew, Florian Thauvin ou encore Dimitri Payet.



Mercato - OM : Longoria en plein doute, McCourt balance tout ! https://t.co/vO31K5sBkK pic.twitter.com/yHDJqviaIs — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

« Mon futur à l’OM était conditionné à si on allait en Ligue des Champions »

Arrivé au terme de son contrat avec l’OM, André Ayew n’a donc pas été prolongé. Cela se serait passé différemment avec une qualification en Ligue des Champions comme l’a expliqué le Ghanéen, répondant ainsi aux critiques qu’il avait pu recevoir à l’époque. « Mon futur à l’OM était conditionné à si on allait en Ligue des Champions… Beaucoup de personnes oublient, mais c’est une période où le club est très en déficit. Je connais pas les chiffres, mais il n’y a que la Ligue des Champions qui peut nous aider pour que certains de ce groupe restent. Mais à la fin, certains allaient quand même partir parce que le club en avait besoin », a expliqué Ayew pour Winamax .

« S’il n’y a pas la Ligue des Champions, on ne pouvait pas me prolonger »