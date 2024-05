Mercato : L’OM les fait halluciner pour le prochain entraîneur

Thibault Morlain

A défaut de pouvoir recruter Paulo Fonseca, finalement en partance pour le Milan AC, l’OM pourrait finalement faire venir Sergio Conceiçao. Même sans Coupe d’Europe la saison prochaine, le club phocéen aurait trouvé les bons arguments pour convaincre le technicien portugais. Pour la plus grande surprise des différents observateurs.

Plan B initial de l’OM dans la recherche d’un nouvel entraîneur, Sergio Conceiçao pourrait finalement être celui qui viendra s’asseoir sur le banc du club phocéen. Alors que Pablo Longoria a rencontré le Portugais, comme le10sport.com vous l’a révélé, Conceiçao serait désormais de plus en plus proche de signer à l’OM. De quoi en étonner plus d’un…



Longoria rencontre un célèbre agent, il arrive à l’OM ? https://t.co/hUiLiU45zE pic.twitter.com/COdIloOvqy — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

« Je suis très surpris qu’ils arrivent à attirer un entraîneur de cette envergure »

Au micro de RMC , Jérôme Rothen a notamment fait part de sa surprise à l’idée de voir l’OM réussir à recruter Sergio Conceiçao : « Je suis très surpris qu’ils arrivent à attirer un entraîneur de cette envergure. Il y a eu d’autres noms qui ont circulé avec peu d’expérience et moi j’étais contre. Marseille mérite d’avoir un entraîneur qui a déjà gagné. C’est le candidat idéal ? Je ne sais pas, je ne suis pas devin. Ce n’est pas parce qu’il a réussi à Porto qu’il va réussir à Marseille. Il faut rester vigilant. Si l’OM arrive à faire signer Conceiçao, ça veut dire qu’ils vont lui donner des garanties, peut-être pas pour attirer des joueurs de très haut niveau puisque l’OM ne joue pas de Coupe d’Europe, mais là où il y a des signaux intéressantes avec Conceiçao, c’est un entraîneur avec qui tu construits sur la durée ».

« Ça serait un super coup que ferait l’OM »