Mercato : Conceiçao est-il l’entraîneur idéal pour l’OM ?

La rédaction

Le feuilleton de la quête d’un nouvel entraîneur à l’OM serait-il en train de toucher à sa fin ? Constatant l’échec avec Paulo Fonseca, Pablo Longoria et Mehdi Benatia se sont rabattus sur Sergio Conceiçao. Alors que le Portugais serait sur le point de quitter ses fonctions d’entraîneur au FC Porto, son arrivée à l’OM semble de plus en plus se confirmer. Est-il pour autant l’entraîneur idéal pour le club phocéen ?

Jean-Louis Gasset n’ayant signé que jusqu’à la fin de la saison, l’OM s’était donc rapidement penché sur la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. En ce sens, comme le10sport.com vous l’avait révélé, Pablo Longoria avait fait de Paulo Fonseca sa priorité. Le Portugais, en fin de contrat au LOSC, se dirige plutôt vers le Milan AC. Il a alors fallu activer le plan B : Sergio Conceiçao. Selon nos informations, Pablo Longoria est d’ailleurs parti le rencontre au Portugal, où il officiait sur le banc du FC Porto cette saison. Et alors qu’il vient de remporter la Coupe du Portugal, Conceiçao s’apprêterait à quitter le club portugais. Pour rejoindre l’OM ?

« Je suis très content de le voir arriver »

Même sans Coupe d’Europe la saison prochaine, l’OM pourrait donc réussir à faire venir Sergio Conceiçao. Un très gros coup, qui fait l’unanimité auprès des observateurs. « J’avais dit il y a plusieurs mois que c’était la bonne idée, la très bonne idée à avoir. Il y a de quoi être étonné qu’un entraîneur de ce calibre là vienne dans un club qui ne joue pas la Coupe d’Europe, mais qui est néanmoins séduit par le projet proposé par le duo Longoria-Benatia. (…) Il correspond plus à l’OM que Fonseca. Je suis très content de le voir arriver », a notamment lâché Daniel Riolo à propos de Conceiçao.

« J’adore ce coach »