Mercato - OM : Un nouvel entraîneur arrive, Riolo s’enflamme en direct

Thibault Morlain

Avec Paulo Fonseca qui se dirige vers le Milan AC, l’OM a dû se rabattre sur son plan B. Celui-ci se nomme alors Sergio Conceiçao. Le Portugais en aurait fini avec le FC Porto et le voilà qu’il pourrait faire son grand retour en Ligue 1 après avoir officié au FC Nantes. Conceiçao serait donc attendu pour reprendre les commandes de l’OM, à la grande surprise de Daniel Riolo, très emballé par le club de Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

Dès le début du mois d’avril, le10sport.com vous avait révélé que Paulo Fonseca était la priorité de Pablo Longoria pour entraîner l’OM. Vivement courtisé, le Portugais semble finalement opter pour un départ vers le Milan AC. Le club phocéen a donc dû regarder ailleurs et c’est au Portugal que l’heureux élu se trouverait en la personne de Sergio Conceiçao. Selon nos informations, Pablo Longoria a rencontré celui qui était sur le banc du FC Porto cette saison et voilà que désormais, l’arrivée de Conceiçao à l’OM tend de plus en plus à se confirmer.

Mercato : C’est confirmé, l’OM tente un transfert à 10M€ https://t.co/lEG3ZdD4cN pic.twitter.com/bFxCJoBV0N — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

« La très bonne idée à avoir »

Au micro de L’After Foot sur RMC , Daniel Riolo a réagi à la probable arrivée de Sergio Conceiçao sur le banc de l’OM. Emballé mais aussi étonné, il a confié : « J’avais dit il y a plusieurs mois que c’était la bonne idée, la très bonne idée à avoir. L’OM a d’abord poussé vers Fonseca, on a su très vite que Fonseca avait d’autres intentions. Il y a de quoi être étonné qu’un entraîneur de ce calibre là vienne dans un club qui ne joue pas la Coupe d’Europe, mais qui est néanmoins séduit par le projet proposé par le duo Longoria-Benatia qui était en grande délicatesse tout au long de la saison. On le savait, ils ont été confortés, ils sont les patrons du club. Si ça se transforme par l’arrivée de Conceiçao, je crois que Longoria entame bien son entreprise de réhabilitation ».

« Je suis très content de le voir arriver »