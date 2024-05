Mercato - OM : Il annonce du lourd avec le nouvel entraîneur

Hugo Chirossel

Après avoir exploré celle menant à Paulo Fonseca, l’OM est désormais sur la piste de Sergio Conceiçao pour venir succéder à Jean-Louis Gasset. Une potentielle arrivée sur laquelle s’est exprimé Christophe Dugarry sur les ondes de RMC. L’ancien attaquant marseillais s’est dit très emballé par cette possibilité et estime que ce serait un gros coup pour Marseille.

Un Portugais peut en cacher un autre. Après Paulo Fonseca, qui devrait s’engager avec l’AC Milan, c’est désormais Sergio Conceiçao qui est la priorité de l’OM au poste d’entraîneur. Comme indiqué par Le 10 Sport , Pablo Longoria a récemment rencontré le technicien portugais, sur le départ du FC Porto. Un très bon choix selon Christophe Dugarry.

« Je trouve que c’est une super idée »

« Moi j’adore, j’adore ce coach. Je trouve qu’il a une personnalité incroyable, qu’il est attachant, qu’il fait gagner ses équipes. Il donne une identité de jeu, une véritable grinta, un esprit d’équipe. Je le trouve super. Je suis même surpris qu’il n’y ait pas d’autres clubs plus huppés qui ne l’aient pas sollicité pour entraîner. Je pense qu’il a fait ses preuves, il l’a démontré, notamment à Porto, qu’il était capable d’être très performant. Si Marseille arrive à attirer cet entraîneur-là, je dirais chapeau aux dirigeants parce que je trouve que c’est une super idée », a déclaré Christophe Dugarry, dans Rothen s’enflamme sur RMC .

« Ce serait un super coup »