Kylian Mbappé lâche une annonce fracassante sur un futur transfert !

Thibault Morlain

Après la finale de Coupe de France face à l’OL, Kylian Mbappé n’avait pas voulu dévoiler son prochain club, expliquant qu’il l’annoncerait d’ici quelques jours. Néanmoins, on se doute d’où il jouera la saison prochaine. Mbappé est ainsi attendu du côté du Real Madrid, lui qui a laissé la porte ouverte pour un transfert vers le Milan AC à l’avenir.

Si on sait désormais que Kylian Mbappé en a terminé avec le PSG, lui qui a annoncé son départ au terme de cette saison après 7 ans passés avec le club de la capitale, on ne sait toujours pas officiellement où il évoluera la saison prochaine. Mbappé refuse pour le moment de communiquer l’identité de son prochain club, même s’il n’y pas vraiment de suspense à ce sujet. En effet, après tant d’échecs, le Real Madrid toucherait enfin au but pour boucler l’arrivée du capitaine de l’équipe de France.

Mbappé : Le PSG a tenté une ultime folie ? https://t.co/rqOjDcNkdN pic.twitter.com/Zb3KSGEAC4 — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

« J’ai toujours dit que si je vais en Italie un jour, j’irai au Milan AC »

La saison prochaine, Kylian Mbappé devrait donc porter le maillot du Real Madrid. Avant d’enfiler un jour celui du Milan AC ? Alors que le futur ex-joueur du PSG devrait rester un moment du côté de la Casa Blanca, il pourrait rejoindre tôt ou tard le club lombard. Ce n’est autre que Mbappé qui l’a confirmé pour Sky , laissant la porte ouverte à une arrivée au Milan AC plus tard : « Le football italien ? On ne sait jamais ce qui va arriver. J’ai toujours dit que si je vais en Italie un jour, j’irai au Milan AC. Quand j’étais enfant, j’étais un grand fan du Milan AC et j’ai toujours regardé la Serie A et tous les matchs du Milan AC. Toute ma famille est fan du Milan ».

Mbappé et sa passion pour le Milan AC