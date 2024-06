Mbappé - PSG : La subtile annonce du Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En attendant d’accueillir officiellement Kylian Mbappé, le Real Madrid a mis la main sur une quinzième Ligue des champions samedi du côté de Wembley après sa victoire face au Borussia Dortmund (2-0). À l’issue de ce sacre européen, Carlo Ancelotti s’est prononcé sur les changements qui se préparent au sein de la Casa Blanca.

C’est dans un club champion d’Europe que Kylian Mbappé s’apprête à débarquer. Après sept années au PSG, Kylian Mbappé va évoluer à partir de la saison prochaine au sein du Real Madrid, qui n’a pas attendu l’arrivée de la star tricolore pour retrouver le chemin de la victoire en Ligue des champions. Ce samedi, la Casa Blanca a en effet remporté une quinzième Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (2-0). À l’issue de ce succès, Carlo Ancelotti a été interrogé sur la suite, l’occasion pour l’entraîneur madrilène de vendre la mèche sur les changements à venir dans des propos relayés par Real-France.

« Certains partent, d'autres très importants arrivent »

« Je suis au courant de l’exigence et de ce qui se prépare , a répondu Carlo Ancelotti concernant les attentes qui seront grandes lors de l’exercice à venir. Certains partent, d'autres très importants arrivent et nous allons refaire la même chose, nous adapter à ce que nous aurons. Il y a de grands joueurs et nous devrons changer les choses. Nous y pensons déjà ». Parmi les départs importants figure Toni Kroos, mettant un terme à sa carrière dans la foulée de l’Euro après notamment six sacres en Ligue des champions avec le Real Madrid.

« C'est l'un des meilleurs joueurs du monde »