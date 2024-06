Mercato : Avant Mbappé, le Real Madrid enchaine les signatures !

Arnaud De Kanel

A Wembley, le Real Madrid a décroché la 15ème Ligue des champions de son histoire. Place maintenant aux festivités qui pourraient être accompagnées de l'officialisation de la venue de Kylian Mbappé. Mais avant le Français, au moins deux signatures sont attendues suite aux différentes annonces faites après la victoire face à Dortmund.

Un an après la victoire de Manchester City, le Real Madrid est de nouveau sur le toit de l'Europe. Les coéquipiers de Vinicius Jr ont fait tomber le Borussia Dortmund au terme d'un match au scénario qui ne faisait guère place au suspense. Les Allemands ont raté des occasions qu'il ne faut surtout pas manquer face à ce Real là qui a su punir dans les dernières minutes. Un premier cadeau fait aux supporters madrilènes avant la cerise sur le gâteau, l'arrivée de Kylian Mbappé. Mais avant cela, des cadres devraient prolonger.

C'est imminent pour Modric

Luka Modric devrait en faire partie. « C'est sûr qu'il va continuer une saison de plus. On est très contents de le voir rester chez nous une année supplémentaire parce qu'il fait partie des légendes de ce club », a déclaré Florentino Perez après la rencontre. Fabrizio Romano précise que tout serait bouclé et que le Croate signera la semaine prochaine après avoir refusé deux énormes propositions venues de l'étranger.

Vazquez va prolonger !