Mercato - Real Madrid : Vinicius Jr réclame un contrat XXL en direct

Arnaud De Kanel

Vinicius Jr n'en finit pas d'être décisif. Buteur cette fois-ci lors de la finale de la Ligue des champions face à Dortmund samedi soir malgré un état grippal, l'attaquant brésilien s'est offert un nouveau trophée avec un club qu'il ne souhaite pas quitter de sitôt. En effet, il veut tout simplement y passer sa vie et l'a fait comprendre à Florentino Perez.

L'état de grâce se poursuit pour Vinicius Jr. Leader de l'attaque depuis le départ de Karim Benzema, l'attaquant brésilien est entré dans une nouvelle dimension notamment en Ligue des champions, compétition qu'il a fait sienne. Il compte donc profiter de ses excellentes performances pour signer à vie avec le Real Madrid.

Mercato : Le Real Madrid annonce une signature avant Mbappé https://t.co/u0bgnjDV0B pic.twitter.com/U7NIbPMwIU — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

«Je veux rester pour toujours»

« J’espère que Florentino Pérez pourra voir cette interview et me prolongera encore une fois ! Je veux rester pour toujours ici comme Kroos, Modric, Carvajal ou Nacho qui ont gagné six fois cette Ligue des champions », a lâché Vinicius Jr samedi soir, rapporté par AS , après la finale de la Ligue des champions. Florentino Perez devrait avoir du mal à dire non.

Le Ballon d'Or lui tend les bras

D'autant plus que Vinicius Jr a fait un grand pas vers le Ballon d'Or samedi soir. S'il venait à remporter cette récompense, le Brésilien devrait facilement faire plier son président. Le contrat à vie ne sera pas chose facile à avoir, mais une prolongation est clairement envisageable.