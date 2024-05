Mercato : Benzema, Cristiano Ronaldo… Incroyable coup de tonnerre en Arabie Saoudite ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, l’Arabie Saoudite avait dynamité le marché. Dans la foulée de Cristiano Ronaldo, plusieurs stars avaient rejoint le championnat saoudien, à l’image de Karim Benzema. Mais un an plus tard, la situation a évolué, et des départs colossaux pourraient même avoir lieu lors du prochain mercato.

Un an après, à quoi va ressemble le mercato estival de l'Arabie Saoudite ? Plusieurs grandes stars sont encore annoncées dans le viseur des clubs de Saudi Pro League, mais d'autres pourraient partir. C'est le cas de Karim Benzema dont la première saison à Al Ittihad a été agitée. Fabrizio Romano fait le point sur ce dossier.

Benzema déjà sur le départ ?

« L'un des joueurs à surveiller en Arabie saoudite pourrait être Karim Benzema. Nous avons déjà eu des rumeurs sur son éventuel départ en janvier, et je crois savoir que le camp de Benzema discutera avec Al Ittihad dès qu'ils connaîtront le projet de l'été - signatures, quel est le plan avec le manager, beaucoup de choses à décider. Rien ne sera décidé pour Benzema avant de savoir ce qui se passe à Ittihad », écrit le journaliste italien pour Caught Offside , avant de poursuivre au sujet de Cristiano Ronaldo, qui a fait l'objet d'une folle rumeur l'envoyant au Bayer Leverkusen.

Enorme surprise pour Cristiano Ronaldo ?