Mercato : Le PSG a laissé partir «the coach», il balance !

Il ne sera resté qu’une saison et demie. Et pourtant, Carlo Ancelotti a laissé un souvenir impérissable dans la mémoire des supporters du Paris Saint-Germain. Outre ses résultats sportifs, c’est son management humain qui est souvent apprécié par les joueurs qu’il entraîne. Et ce n’est pas Jérémy Ménez qui dira le contraire. L’ex-attaquant du PSG s’est même souvenu d’une anecdote pleine d’humanité.

Carlo Ancelotti ne s’est pas éternisé au PSG. Nommé en décembre 2011, le Mister s’en est allé à l’été 2013 au Real Madrid où il remportait la Décima , à savoir la 10ème Ligue des champions de l’histoire de l’institution merengue. Menacé par les dirigeants du PSG d’un licenciement lors de sa dernière saison à Paris en cas de mauvais résultat lors d’un match charnière, Ancelotti est parti de lui-même.

«C’est The Coach. Qu’est-ce que je peux dire de plus ?»

Aux yeux de Jérémy Ménez, le PSG a laissé filer plus qu’une légende en tant qu’entraîneur, c’est la définition même du coach qui a fait faux bond au Paris Saint-Germain. « Ancelotti ? Pour moi, c’est The Coach. Qu’est-ce que je peux dire de plus ? ». a confié l’ancien joueur du PSG au micro de Canal+.

