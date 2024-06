Mercato - PSG : Mbappé fait «peur» à une star du Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé au PSG, c'est terminé. L'international français a annoncé son départ une fois son contrat expiré le 30 juin prochain. Le capitaine de l'équipe de France devrait ensuite devenir un joueur du Real Madrid. Mais son arrivée pourrait faire quelques victimes, comme Rodrygo, dans les rangs madrilènes. La star brésilienne commencerait d'ailleurs à s'inquiéter de son sort à l'approche du transfert libre de Kylian Mbappé.

Le feuilleton touche à sa fin. Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a fait savoir sur les réseaux sociaux qu’il allait quitter le PSG. Après sept ans passés dans la capitale, l’international français estime qu’il est temps pour lui de se trouver un nouveau challenge ailleurs. Le capitaine de l’équipe de France ne va donc pas prolonger au PSG, et tout indique qu’il évoluera sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine.

Rodrygo sacrifié par le Real Madrid pour Mbappé ?

Mais son arrivée pourrait faire quelques victimes dans le vestiaire madrilène. La presse espagnole a notamment fait savoir que Rodrygo pourrait être sacrifié par le Real Madrid pour faire de la place à la star de 25 ans. Le PSG se tiendrait à l’affût, tout comme Manchester City. Si son intention première est de rester au Real Madrid, l’international brésilien n’a toutefois pas fermé la porte à un éventuel départ. Et tout cela serait le fruit d’une simple inquiétude concernant l’arrivée prochaine de Kylian Mbappé.

